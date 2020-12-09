Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 300, Деснянському – 260, Дніпровському районі – 245 випадків.

У Києві за добу виявили ще 1728 інфікованих коронавірусом. 34 людини померли. Усього за період пандемії в столиці 1498 летальних випадків від коронавірусу.

Читайте такожКоронавірус за добу забрав життя 276 українцівПро це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Телеграм-каналі. За його даними у столиці підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 84 538.

Захворіли:

983 жінки віком від 18 до 90 років

611 чоловіків віком від 18 до 88 рокiв

71 дівчинка від 2 до 17 років і 63 хлопчика від 2 місяців до 17 років.

71 медик.

Кличко також повідомив, що до лікарень столиці госпіталізували 127 пацієнтів. Це найбільша кількість госпіталізованих за добу. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за добу - 636 людей. Усього коронавірус подолали 26 403 мешканця Києва.

"У стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікується 2001 хворий на коронавірус, із них 8 дітей. 1201 пацієнт перебуває у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1419 людей. Під апаратами ШВЛ – 30 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах – майже 50%", - повідомив мер.

Також він зазначив, що крім коронавірусу, загострилися сезонні і захворювання, зокрема – на грип та ГРВІ. "На сьогодні в столиці зареєстрували вже понад 12,8 тис. випадків захворювання на ГРВІ та грип. І кількість хворих збільшується", - повідомив мер.

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Автор: Ірина Погоріла