На вихідних традиційно зменшилася кількість випадків коронавірусу / фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський
В Україні за добу зафіксували 3 тис. 7 нових випадків COVID-19 станом на 27 вересня 2021 року.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє "Коронавірус_інфо".
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Також за минулу добу:
- госпіталізували – 1 тис. 478 осіб;
- померли – 94 людини;
- одужали – 952.
Крім того, за добу здійснено понад 13 тисяч тестувань методом ПЛР.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли – 2 млн 395 тис. 404 особи;
- одужали – 2 млн 245 тис. 144;
- померли – 55 тис. 720.
Коронавірус в Україні: свіжа статистика / фото COVID19_Ukraine
Коронавірус в Україні: статистика за попередню добу
В Україні станом на 26 вересня зафіксували 4 тис. 647 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, зокрема захворіли 448 дітей та 57 медпрацівників.