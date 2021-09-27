Серед захворілих за добу - 286 дітей.

В Україні за добу зафіксували 3 тис. 7 нових випадків COVID-19 станом на 27 вересня 2021 року.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє "Коронавірус_інфо".

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Також за минулу добу:

госпіталізували – 1 тис. 478 осіб;

померли – 94 людини;

одужали – 952.

Крім того, за добу здійснено понад 13 тисяч тестувань методом ПЛР.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли – 2 млн 395 тис. 404 особи;

одужали – 2 млн 245 тис. 144;

померли – 55 тис. 720.

Коронавірус в Україні: статистика за попередню добу

В Україні станом на 26 вересня зафіксували 4 тис. 647 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, зокрема захворіли 448 дітей та 57 медпрацівників.

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Автор: Ольга Робейко