Лідером за кількістю нових інфікованих стала Харківська область.

Станом на ранок 25 вересня в Україні підтвердили 8 267 нових випадків COVID-19, з них – 715 дітей та 157 медпрацівників.

Про це йдеться у повідомленні Telegram Коронавірус_інфо.

У п’ятницю з ускладненнями хвороби госпіталізували 2 035 людей. За минулу добу зареєстрували 133 випадки смерті й 2 821 одужань.

За весь час пандемії в Україні 2 387 750 громадян захворіли на коронавірус, з них 2 243 209 одужали, а 55 557 померли.

Читайте такожСеред хворих багато малих дітей: лікар розповів про негативну тенденцію з коронавірусомЗа останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (929), Дніпропетровській (751), Львівській (677), Запорізькій (556) та Донецькій (503) областях.

Коронавірус у Києві: дані на 25 вересня 2021

У Києві вчора виявили 446 хворих на COVID-19, від ускладнень хвороби померли 5 осіб. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"446 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 5 людей померли. Всього за період пандемії в Києві 5 тис. 364 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 232 тис. 495", – повідомив Кличко.

Учора захворювання виявили у 261 жінки віком від 18 до 87 років, у 148 чоловіків віком від 18 до 88 років, а також у 17 дівчаток від 8 місяців до 17 років і 20 хлопчиків від 2 до 16 років.

До лікарень госпіталізували 36 хворих, 124 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 153 особи. Загалом коронавірусну хворобу подолали 219 тис. 904 жителів столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 74, в Оболонському – 65 та у Дніпровському районі – 62 випадки", – зазначив Кличко.

Вакцинація в Україні

159 004 людини вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 24 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 96 885 людей, повністю імунізовані - 62 119 людей.

Протягом доби працювали:

966 мобільних бригад,

2 977 пунктів щеплення;

345 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 624 028 людей, з них отримали одну дозу – 6 720 913 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 418 078 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 12 138 989 щеплень.

Вас також можуть зацікавити новини

Автори: Вікторія Токарєва, Віолетта Орлова