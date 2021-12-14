За минулу добу, 13 грудня, в Україні зареєстрували 7 283 нових хворих на коронавірус, з них - 566 дітей та 134 медпрацівники.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
До лікарень госпіталізували 1 456 людей із підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. На жаль, коронавірус забрав життя ще 188 людей. Натомість одужали 9 966 пацієнтів.
Читайте такожЛяшко: Україна виконала вимогу ВООЗ - вакцинувала 40% населенняКількість тих, хто одужав за добу, значно перевищує число нових випадків зараження майже місяць.
Найбільше нових випадків зафіксували в Києві (1066), Донецькій (541), Одеській (404) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 570 448 осіб; одужали - 3 233 009 осіб; летальних випадків - 91 602.
Тест на коронавірус в Україні
Лабораторії зробили 62 044 тести на коронавірус: методом ПЛР — 27 241, методом ІФА — 7 488. Також зробили 27 315 експрес-тестів на антиген до вірусу.
Загалом у країні провели понад 16,3 мільйона ПЛР-тестувань на коронавірус.
Вакцинація проти коронавірусу в Україні
13 грудня від коронавірусу було вакциновано 129 742 людини. З яких першу дозу вакцини отримали 42 956 людей, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 86 786.
Від початку вакцинальної кампанії в Україні від коронавірусу щеплено 14 174 401 людину. З них отримали першу дозу вакцини - 14 174 399 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 12 544 437.
У загальній кількості в країні проведено 26 718 836 щеплень.
Нагадаємо, в Україні дозволили застосування третьої дози вакцини від коронавірусу, але не усім.