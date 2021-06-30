Зокрема, можуть дозволити працювати тим підприємцям, у яких всі наймані працівники та відвідувачі будуть щеплені.

COVID-сертифікати в Україні запроваджують передусім для внутрішнього використання на випадок введення нового локдауну.

Про це заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер заявив у коментарі ТСН.

Він нагадав, що з 1 липня в Україні можна буде отримати «ковідні» сертифікати, а в оновленому застосунку «Дія» впродовж місяця такі документи з’являться для майже для 600 тис. українців, які вже отримали дві дози щеплення.

За словами Кучера, сертифікат можна буде отримати у сімейного лікаря, щоб не створювати додаткові навантаження на центри вакцинації і мобільні бригади. Видаватись він буде двома мовами – українська і англійська. Там буде міститись вся необхідна інформація.

«Цей документ взагалі із 2005 року працює, зараз змінили форму під COVID-19, і його можна використовувати», - заявив Кучер.

Окремо він зазначив, що перші сотні тисяч провакцинованих українців у тестовому режимі зможуть отримати інформацію у застосунку «Дія», який можна використовувати для перетину кордону з ЄС. Для цього головною умовою є те, щоб люди самостійно проконтролювали чи внесли інформацію про їхні щеплення до бази. Але, за його словами, гарантувати перетин кордону не можуть, адже все будуть вирішувати прикордонники на місцях. Зараз виникають складнощі з тим, що країни ЄС ще самі не узгодили всі деталі, тож тривають важкі перемовини на рівні декількох міністерств, зокрема і про те, чи вказувати у сертифікаті, якою саме вакциною було щеплено людину.

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Кучер зауважив, що сертифікати будуть не так потрібні для виїзду за кордон, але і для внутрішнього використання.

«Всі вакцини, які є в Україні, є безпечними, і я рекомендую їх максимально використовувати. Все що зараз робиться – це не для того, щоб хтось на море поїхав. Хоча це так само важливо, і ми також хочемо піти якось у відпустки. Ми це робимо не для поїздок, а й щоб використовувати цей сертифікат всередині країни. Для того, зокрема, якщо ми восени підемо на локдаун (сподіваюсь, що цього не буде, але ми маємо думати наперед), тоді ми можливо дозволимо працювати тому бізнесу, у якого всі співробітники і відвідувачі будуть провакциновані, наприклад, спортзалам», - заявив Кучер.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого. В Україні проти COVID-19 вже повністю імунізовані більш як 649,5 тис. осіб.

Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна завершує підготовку до впровадження "ковід-сертифікатів", з 1 липня почнеться їх бета-тестування. За словами прем'єр-міністра, український документ повністю відповідатиме вимогам Єврокомісії.

У травні МЗС України розпочало роботу над укладенням двосторонніх домовленостей про визнання національних сертифікатів про вакцинацію від COVID-19, щоб громадяни могли подорожувати влітку.

Визнати українські свідоцтва про вакцинацію вже погодилися Угорщина і Молдова.

Також Україна веде перемовини з Грузією, Молдовою, Казахстаном та іншими країнами про визнання національних свідоцтв про вакцинацію проти COVID-19.

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Автор: Леся Лещенко