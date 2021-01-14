Спеціалісти МОЗ ведуть переговори з провідними клініками Ізраїлю щодо організації стажувань для українських лікарів, які спеціалізуються на трансплантації кісткового мозку.

Міністерство охорони здоров’я України розпочало плідну співпрацю з провідними медзакладами у галузі трансплантації з Італії, Іспанії, Ізраїлю, Німеччини та США.

Про це під час щоденного брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Аби досягнути високого рівня надання медичних послуг, окрім розбудови самої медичної інфраструктури, нам важливо запозичувати досвід інших країн. Саме тому ми розвиваємо напрям міжнародного партнерства та імплементуємо в Україні найкращі світові практики, зокрема у сфері трансплантації”, — зазначив очільник МОЗ.

Зокрема, спеціалісти МОЗ ведуть переговори з провідними клініками Ізраїлю щодо організації стажувань для українських лікарів, які спеціалізуються на трансплантації кісткового мозку. У напрямі стажувань та розробки стандартів розпочато співпрацю з Іспанію, що лідирує у світі за кількістю трансплантацій на мільйон населення.

“Міністерство охорони здоров’я все активніше співпрацює з міжнародними партнерами. Завдяки цьому ми створюємо сучасні програми підготовки українських спеціалістів у сфері трансплантації. Ми почали співпрацю з Національною організацією трансплантації Іспанії, Університетською клінікою Шлезвіг-Гольштейн (Німеччина). Вже наступного тижня ми разом з цією клінікою організуємо німецько-український саміт з розвитку трансплантації органів в Україні”, — додав Максим Степанов.

Нагадаємо, у Державному бюджеті України на 2021 рік видатки на трансплантацію органів та тканин збільшено до 502 млн грн.

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Автор: УНІАН