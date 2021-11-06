Теоретична вартість такого чіпу була б дуже високою, вона не співмірна з вартістю вакцин.

Лікар-інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій спростував міф щодо можливості "чіпізації" внаслідок вакцинації від COVID-19.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Я не є інженером, що називається технарем. Але я питав тих, хто посвячений в чіпи, - вони мені сказали: "Федір, найменший чіп, який можна було би ввести в організм людини, він просто не протиснеться через проріз голки", - зазначив Лапій.

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Крім того, вартість такого наночіпа "зашкалювала б", наголосив він.

За словами Лапія, одна вакцина від COVID-19 коштує в середньому 3-4 долари за дозу.

"Важко собі уявити, скільки коштувала б вакцина, якби там дійсно були б чіпи... І потрібно було б велику голку використовувати або вживлювати", - додав він.

Водночас він зауважив, що для роботи чіпів необхідне електроживлення.

Як повідомляв УНІАН, кампанія з вакцинації від COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого.

На сьогодні повністю імунізовані від коронавірусної хвороби понад 7,8 млн громадян.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

Автор: Таня Поляковська