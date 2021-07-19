При підозрі на те, що малюк проковтнув сторонній предмет, треба одразу звертатися до лікарні.

Діти до трьох років найчастіше ковтають предмети, які виглядають привабливо та яскраво - їх хочеться пробувати на дотик і смак.

Про це розповіла лікар-ендоскопіст Дарія Вороняк, йдеться в сюжеті ТСН.

"Найчастіше це - копійки й батарейки. Але рік на рік не приходиться. В цьому році дуже багато магнітів. Також знімають з волосся і ковтають прикраси, хрестики з шиї", - розповіла лікар.

Вона пояснила, що магніти з іграшок дуже схожі на цукерки - маленькі, їх легко проковтнути. Основна небезпека в тому, що батьки не помічають, що саме ковтають діти.

"Вони [магніти] хоча і маленькі, але за рахунок того, що в їхньому складі є рідкоземельний метал Н1 - здатність притягуватись один до одного у 20 разів більша, ніж у звичайних магнітів. Коли дитина їх ковтає, вони застрягають на різних рівнях шлунково-кишкового тракту і симптоми проявляються не одразу", - зазначає фахівець.

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Перші симптоми після ковтання магніту можуть виникнути через 3-5 днів.

"Якщо магніти перебувають в межах досяжності ендоскопа, лікарі можуть за допомогою інструментів роз'єднати та вилучити їх. В іншому випадку працюють хірурги, які вже через розріз будуть шукати сторонні предмети. Бувають випадки, що необхідно навіть видалити ділянку кишки", - пояснює лікар.

Умовно предмети, які ковтають діти, ділять на безпечні та небезпечні. До перших належать монети або елементи декору без гострих країв. Вони можуть вийти з тіла природнім шляхом.

"Але інколи, під час потрапляння в шлунок, воно (стороннє тіло - ред.) може викликати біль в животі, блювання. Дитина неспокійна. Тоді це тіло також потрібно діставати", - зазначила експерт.

У разі ковтання дитиною стороннього предмета лікар радить не намагатися дістати його. Треба терміново їхати до лікарні.

"Якщо це монета - тут трошки простіше. Не потрібно панікувати. Необхідно привезти дитину до лікаря, проконтролювати, щоб дитині зробили знімок від нижньої щелепи і до органів малого тазу. Дорогою до лікарні дитину не годувати та не поїти. Тому що це відтерміновує час, коли лікарі можуть взяти дитину у наркоз і безпечно вилучити стороннє тіло", - резюмувала вона.

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Автор: Юрій Годован