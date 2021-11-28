Необхідно готувати населення до нового варіанту коронавірусу, який може витіснити штам "Дельта".

Панікувати через новий штам коронавірусу "Омікрон" не варто, проте ставитися до нього слід обережно.

Про це заявив імунолог Борис Донськой на телеканалі "Україна 24".

За його словами, поки не відомо, чи зможе новий варіант вірусу витіснити штам "Дельта", утім така ймовірність є.

"Чи витіснить він "Дельту", поки ми не можемо сказати, ще мало випадків проаналізовано. Поки видно, що він як мінімум не поступається "Дельті" в заразності та репродукції, тому те, що він витіснить "Дельту" - така ймовірність, на жаль, є", - сказав Донськой.

Лікар також розповів, який перебіг у хвороби, викликаної штамом "Омікрон". При цьому він закликав не спекулювати на його небезпечності, оскільки ще інформації про цей штам.

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"Поки що рано говорити, тому що описано занадто мало клінічних випадків. Чи типові вони, чи не дуже, ми ще не знаємо. Занадто мало пацієнтів, у яких був підтверджений цей штам. Ми ще не знаємо, тому спекулювати, що він слабший або навпаки, сильніший, поки що не варто. Звичайно, якщо ви хочете максимально заздалегідь уберегти людей від зараження, то чим більше буде вакциновано, тим краще можна запобігти удару. Ми ще не знаємо, наскільки швидко він розмножуватиметься, чи випередить він "Дельту", але потрібно готувати популяцію до вірусу", - сказав Донськой.

За його словами, необхідно вводити карантинні обмеження для інших країн, що допоможе знизити ймовірність попадання цього вірусу в Україну.

"Крім того, звісно, карантинні заходи. Причому не обов'язково з країн, де виявили вірус, бо вранці не виявили, а до обіду вже виявлять. Тільки-но почали його тестувати, у багатьох країнах немає тестів. Тому якщо в якійсь країні не було описано випадків вірусу, це не означає, що його там немає, і людина звідти може завезти його. Тож карантин, обмеження, які приїжджають, необхідно тестувати й все одно садити на карантин - тільки так ми зможемо знизити ймовірність попадання цього вірусу (в Україну - ред.). Хоча, на жаль, не обманюватимемо себе, він, однак потрапить", - сказав Донськой.

Як повідомляв УНІАН, новий варіант коронавірусу B.1.1.529 вперше виявлено в Південній Африці 24 листопада.

Всесвітня організація охорони здоров'я назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "омікрон".

В організації підкреслили, що новий штам має велику кількість мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння. "Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження цим варіантом у порівнянні з іншими, що викликають занепокоєння", - зазначили в ВООЗ.

Експерти вважають, що новий штам може бути в шість разів заразнішим, ніж штам "Дельта".

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Автор: Олександр Топчій