Станом на 31 серпня штам коронавірусу "Альфа" виявили у 193 країнах і окремих територіях, штам "Бета" - у 141 країні, а штам "Гамма" - у 91 країні.

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що штам коронавірусу "Дельта" вже зафіксовано у 170 країнах.

Про це йдеться у щотижневому епідеміологічному оновленні ВООЗ стосовно поширення COVID-19.

Станом на 31 серпня штам коронавірусу "Альфа" виявили у 193 країнах і окремих територіях, штам "Дельта" - у 170 країнах, штам "Бета" - у 141 країні, а штам "Гамма" - у 91 країні.

У період з 23 серпня до 29 серпня було зафіксовано 4,4 млн нових випадків зараження на коронавірусну хворобу. За останній тиждень було зафіксовано понад 67 тис. смертей від COVID-19 (найбільше на Американських континентах - 22 тис. 259, у Південно-Східній Азії - 14 тис. 010, і у Європі - 12 тис. 584).

Читайте такожУ Чехії рекомендують робити третє щеплення від коронавірусуЗагальне число задокументованих випадків зараження вірусом становить близько 216 мільйонів, а смертей трохи менше 4,5 млн.

Штам "Дельта" спричиняє складніший перебіг коронавірусної хвороби COVID-19.

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Автор: Віталій Саєнко