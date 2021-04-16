Міністр нагадав, що у травні-червні очікуються наступні постачання вакцин Pfizer.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов запевняє, що указ президента України Володимира Зеленського щодо всеохопної імунізації українців уже цього року буде виконаний у повному обсязі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті.

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Говорячи про вакцину Pfizer, міністр зазначив: "Сьогодні перші 117 тис. доз вакцини прибудуть до України. Наступні партії - 10 млн доз вакцин Pfizer - за прямими постачаннями очікуємо з травня-червня".

Степанов зауважив, що загалом Україною за постачаннями від різних виробників законтрактовано 32 млн доз вакцин.

"І ми продовжуємо контрактувати далі", - додав він.

Зазначимо, минулої доби в Україні від коронавірусної хвороби COVID-19 отримали щеплення 13520 осіб. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

За словами міністра, найбільше щеплень зафіксовано у Львівській області (2 тис. 650) та Києві (1 тис. 770), найменше - у Черкаській (165) та Київській (97) областях.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 432 тис. 817 осіб.

Щеплення проводилось 138 мобільними бригадами з імунізації та 578 пунктами щеплення.

До листа очікування вакцинації від COVID-19 вже записалися 458 тис. 153 людини.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

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Автор: Тетяна Поляковська