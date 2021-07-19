За словами Ляшка, таких препаратів в Україні ще не було / фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський

В Україні найближчим часом оголосять про створення нових інноваційних препаратів від коронавірусної інфекції COVID-19, які тільки з’являються у світі.

Про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів у коментарі "Сьогодні".

"З’явилися деякі інноваційні препарати. І тут я можу анонсувати, що найближчим часом будуть заяви, що зробила Україна по іноваційних препаратах, які мають пряму дію на вірус", – стверджує міністр.

З його слів, до цього таких препаратів в Україні ще не було, а у світі вони тільки з’являються. Які це будуть препарати - міністр не уточнив.

"Подивимось. За тижнів два точно вийдемо з певними заявами", – сказав він.

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Вакцина від коронавірусу в Україні

  • 18 липня Україна отримала 2 млн доз вакцини Moderna. Препарат надано урядом США через глобальну ініціативу COVAX. Вакцина з цієї поставки призначена для організованих колективів та професійних груп із попередніх етапів вакцинації.

  • Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що після повного курсу щеплення Moderna можна буде отримати міжнародний сертифікат. Повний курс передбачає введення двох доз вакцини з інтервалом у 28 днів.

  • Кампанія по вакцинації в Україні почалася 24 лютого.
  • Зараз щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в індійському Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.
  • З 29 травня року в Україні відкрили перші центри масової вакцинації населення.

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Автор: Денис Прядко