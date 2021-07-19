Міністр пообіцяв оприлюднити інформацію щодо українських інноваційних препаратів за два тижні.

В Україні найближчим часом оголосять про створення нових інноваційних препаратів від коронавірусної інфекції COVID-19, які тільки з’являються у світі.

Про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів у коментарі "Сьогодні".

"З’явилися деякі інноваційні препарати. І тут я можу анонсувати, що найближчим часом будуть заяви, що зробила Україна по іноваційних препаратах, які мають пряму дію на вірус", – стверджує міністр.

З його слів, до цього таких препаратів в Україні ще не було, а у світі вони тільки з’являються. Які це будуть препарати - міністр не уточнив.

"Подивимось. За тижнів два точно вийдемо з певними заявами", – сказав він.

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18 липня Україна отримала 2 млн доз вакцини Moderna. Препарат надано урядом США через глобальну ініціативу COVAX. Вакцина з цієї поставки призначена для організованих колективів та професійних груп із попередніх етапів вакцинації.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що після повного курсу щеплення Moderna можна буде отримати міжнародний сертифікат. Повний курс передбачає введення двох доз вакцини з інтервалом у 28 днів.

Кампанія по вакцинації в Україні почалася 24 лютого.

Зараз щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в індійському Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

З 29 травня року в Україні відкрили перші центри масової вакцинації населення.

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Автор: Денис Прядко