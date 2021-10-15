Невідомо, чи це буде бустерне, чи повторно подвійне вакцинування.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявляє, що в Україні найімовірніше буде бустерне (додаткове) вакцинування від коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Більше всього, що буде. Але невідомо, чи бустерне, чи повторно подвійне вакцинування. Це питання для розгляду. Але ми поки що не в тому рівні охоплення щепленнями дорослого населення, щоб говорити вже про запровадження бустерної або повторної вакцинації. Сьогодні ми чітко слідуємо рекомендаціям ВООЗ, яка каже, що треба спочатку забезпечити доступ, принаймні, до однієї дози або до повного курсу щеплення якомога більшій кількості дорослого населення", – сказав Ляшко.

Міністр вкотре закликав усіх вакцинуватися від COVID-19.

Читайте такожШколярам в Україні "світять" довші осінні канікули: у МОЗ назвали терміни"Це вакцина для життя. І всі повинні також розуміти, що коли ми говоримо вакцинуватися, то ми вакцинуємося, щоб врятувати своє власне здоров’я. І не потрібно зараз грати в лотерею, чи достатньо у мене буде там титрів антитіл після перенесеної хвороби, чи недостатньо, чи інфікуюся, чи не інфікуюся. Просто зробіть щеплення і будьте спокійні! Дотримуйтеся карантинних обмежень", – заявив голова МОЗ.

Вакцинація в Україні

Як повідомляв УНІАН, від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 млн 794 тис. 189 людей, з них повністю імунізовані – 6 млн 364 тис. 933.

Загалом проведено 14 млн 159 тис. 120 щеплень.

Автор: Леся Лещенко