Невідомо, коли документ стане доступний у "Дії".

З 8 листопада в Україні видаватимуть довідки для людей, у яких є протипоказання до щеплень від коронавірусу.

Про це повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко в інтерв’ю Українській правді.

Він зауважив, що законодавство вже передбачає таку довідку. І невдовзі вона стане доступною для українців.

"У нас там є зірочка, де написано, що за обґрунтованих причин людині видається інший документ", – пояснив міністр.

Читайте такожУкраїнські поліцейські отримають "ковідні" значки: що відомоОднак Ляшко поки не знає, коли документ стане доступний у додатку "Дія".

"Щодо "Дії" поки що не скажу. У "Дії" можна буде підтягувати сертифікат про вакцинацію, довідку про перенесену хворобу і ПЛР-тест. Про вакцинацію вже працює, про ПЛР-тест і перенесену хворобу – на підході", – уточнив він.

В Україні за добу від COVID-19 померла рекордна кількість людей за увесь час пандемії

В Україні за добу виявлено 19 120 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1414 дітей та 338 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1760), Одеській (1605), Запорізькій (1335), Харківській (1255) і Херсонській (1222) областях.

Станом на сьогодні понад 7 млн осіб отримали дві дози вакцини від COVID-19. Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, загалом проведено 16 млн 210 тис. 280 щеплень.

Минулої доби вакциновано 254 тис. 920 людей: одну дозу отримали 185 тис. 786, повністю імунізовані - 69 тис. 134.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Яна Ставська