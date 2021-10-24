Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення, яке стосується боротьби з COVID-19 в Україні.

В Україні буде відновлено роботу групи, яка координуватиме регіони в боротьбі з пандемією COVID-19, а її учасники будуть виїжджати з метою моніторингу ситуації на місцях, щоб реагувати на поточні проблеми та виклики, пов'язані з пандемією.

Як повідомило Міністерство розвитку громад і територій України на своєму офіційному сайті з посиланням на міністра Олексія Чернишова, таке рішення ухвалили під час засідання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Нагальні питання, які маємо сьогодні, – посилення заходів епідемічної безпеки в регіонах, перехід деяких областей на "червоний" рівень епіднебезпеки, нарощування темпів вакцинації та відновлення роботи групи, яка буде моніторити ситуацію на місцях щодо оперативного розв’язання проблемних питань стосовно COVID-19", – цитує прес-служба Чернишова.

Читайте такожЛяшко пояснив, коли в Україні будуть послаблювати карантинЗазначається, що до складу групи увійдуть фахівці Мінрегіону, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства охорони здоров'я та Держпродспоживслужби.

Нагадаємо, робоча група стосовно перевірки стану виконання облдержадміністраціями та органами місцевого самоврядування завдань, визначених законами України, актами Кабінету міністрів та дорученнями прем’єр-міністра України щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 була створена на виконання доручення прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля від 16 квітня 2020 року.

Раніше стало відомо, що міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко дав доручення головному державному санітарному лікарю Ігорю Кузіну створити комісію, яка розглядатиме кожен випадок тяжкого перебігу коронавірусу або смерті за наявності довідки про вакцинацію.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Богдан Слуцький