Разом з тим міністр вкотре закликав українців вакцинуватись.

Система охорони здоров'я України готова реагувати на виклик нової хвилі COVID-19, викликаної штамом "Дельта".

Разом з тим, Україна поки не має ознак національного та регіонального спалахів нового штаму вірусу, написав на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Міністр зауважив, що найкращий захист від коронавірусу – це вакцинація. За словами Ляшка, в Україну надійшло майже 12 мільйонів доз вакцин. Крім того, ще 5 мільйонів доз прийде у серпні.

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У липні в Україні зробили майже 3 мільйони щеплень. Темпи вакцинації збільшуються. Також Ляшко подякував медикам.

"Завдяки їхній праці 5,6 мільйона доз вакцини вже сьогодні захищають українців, близько 6 мільйонів доз вже в очікуванні", – наголосив чиновник.

Коронавірус в Україні: що відомо

За весь час пандемії на COVID-19 захворіли 2 253 534 українці. Станом на 2 серпня одужали 2 187 170 пацієнтів, а померли 52 955 людей.

Наприкінці липня у Миколаєві виявили 4 заражених штамом Дельта. Троє людей привезли його з Туреччини, один – з Росії. Стан хворих задовільний, вони перебувають на самоізоляції.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін говорив, що наразі уряд не планує вводити додаткові карантинні обмеження, але будуть дивитись по ситуації.

Автор: Вікторія Гордієнко