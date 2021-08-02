Карантинні норми будуть переглядатися в залежності від зміни епідситуації через коронавірус.

Додаткові обмеження всередині України уряд поки не планує вводити.

Про це сказав РБК-Україна головний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, єдине нововведення, яке поки ухвалив уряд, - це заборона на роботу шкіл в регіонах жовтої, помаранчевої і червоної зон, якщо там щеплені менш як 80% співробітників.

"У разі можливого спалаху ми будемо враховувати показники охоплення щепленнями і відповідно до цього приймати ті чи інші рішення. Поки рано говорити про конкретні умови, але ми точно будемо розглядати можливість часткового ослаблення обмежень для вакцинованого населення", - сказав Кузін.

Коронавірус в Україні: що відомо

Минулої доби в Україні було виявлено 265 нових випадків COVID-19, до лікарень з COVID-19 потрапили 385 осіб, померли – 4, одужали – 176 осіб.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (62), Одеській (30), Тернопільській (30), Вінницькій (21) та Харківській (17) областях.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 2 млн 253 тис. 534 особи, одужали – 2 млн 187 тис. 170 осіб, померли – 52 тис. 955.

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Автор: Леся Лещенко