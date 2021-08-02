Найбільше нових випадків виявили у Києві, а за добу українські лабораторії зробили лише 17 тисяч тестів на коронавірус.

В Україні за добу зафіксували 265 випадків коронавірусного захворювання. Серед інфікованих 11 дітей та 1 медпрацівник. 176 пацієнтів одужали, 4 - померли від ускладнень. До лікарень потрапили 385 людей.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (62), Одеській (30), Тернопільській (30), Вінницькій (21) та Харківській (17) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Від початку пандемії в нас зафіксували 2 253 534 випадків інфікування. З них 52 955 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 187 170 — одужали.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили 17 047 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 8 854, методом ІФА — 1 776. Також зробили 6 417 експрес-тестів на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели понад 11,3 мільйона ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

38 080 людей вакциновано проти COVID-19 за добу. Одну дозу отримали 27 722 людини, повністю імунізовані - 10 672 людини.

Протягом доби працювали 207 мобільних бригад, 430 пунктів щеплення та 296 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 599 169 людей, з них отримали одну дозу – 3 599 167 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 033 616 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 5 632 783 щеплення.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко