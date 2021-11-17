МОЗ має намір застосувати санкції до тих лікарів, які мають низькі показники вакцинації від COVID-19.

У Міністерстві охорони здоров'я вирішила карати українських лікарів, які виступають проти вакцинації від коронавірусу: їм загрожує звільнення.

Як розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю "Главкому", МОЗ має намір застосувати санкції до тих лікарів, які мають низькі показники вакцинації від COVID-19. Там переконані, що причиною такої ситуації може бути відвертий виступ медиків проти щеплень від коронавірусу.

За словами Кузіна, на сьогодні багато сімейних лікарів мають нульові показники вакцинації на ділянках.

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"Це означає, що медики не телефонують своїм декларантам, не інформують про вакцини, не запрошують людей робити щеплення", – пояснив він.

Санлікар підкреслив, що тим самим лікарі не виконують вимоги наказу МОЗ №504 про порядок надання первинної медичної допомоги.

Тому, як розповів Кузін, для початку планується просвітницька робота з лікарями, під час якої з ними ще раз поговорять про користь вакцинації. А до особливо злісних противників вакцинації застосують санкції.

"Основна санкція, яка може бути, – це припинення контракту НСЗУ з таким медичним працівником через порушення ним порядку надання первинної медичної допомоги",– наголосив Кузін.

Нагадаємо, раніше професор НАН України заявив, що лікарі-антивакцинатори загрожують нацбезпеці, їх потрібно звільняти.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що варто знати

Автор: Вікторія Гордієнко