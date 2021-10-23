Відвідувати кафе та ресторани, спортивні, культурні, розважальні установи можна буде лише за наявності сертифіката про вакцинацію, або документу, що свідчить про одужання від COVID-19. Такі обмеження вводяться і на громадському транспорті.

У Чернівецькій області з 24 жовтня посилюють карантинні обмеження.

Відповідне рішення ухвалила сьогодні на своєму засіданні обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє прес-служба Чернівецької ОДА.

За словами голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука, область перебуває за крок до "червоної зони", бо з кожним днем на Буковині показник захворюваності на COVID-19 зростає.

"Комісія ТЕБ та НС пропонує дозволити відвідування закладів громадського харчування, спортивних, культурних, розважальних та інших установи лише за наявності сертифіката про вакцинацію, або документу, що свідчить про одужання від COVID-19. Підходить також ПЛР-тест чи експрес-тест, який чинний 72 години", - йдеться у повідомленні.

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Такі обмеження стосуються й громадського транспорту, нерегулярних та регулярних перевезень в області.

"Крім осіб, які мають один із перелічених вище документів, відвідувати установи спортивного профілю можуть лише спортсмени національних збірних команд України та їхні тренери за умови дотримання санітарних норм. Заборонено проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів тощо. Не можна перебувати у громадських місцях без засобів захисту", - додали в ОДА.

Відповідні рекомендації набувають чинності завтра, 24 жовтня. Їх дотримання перевірятимуть спеціальні групи.

Як повідомляв УНІАН, в Україні станом на ранок 23 жовтня було виявлено 23 тис. 229 випадків COVID-19, госпіталізовано 5 тис. 362 осіб, померли – 483.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Тамара Отовська