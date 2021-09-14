За результатами пілотного проекту Міністерство охорони здоров’я розгляне рішення про впровадження його в інших областях України.

На Полтавщині запускають пілотний проект з вакцинації проти COVID-19 маломобільних людей на дому.

Про це написав голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

"Відсьогодні у Полтавській області стартує перший в Україні пілотний проєкт із виїзної вакцинації літніх людей. Його впроваджують за підтримки МОЗ, ВООЗ та ГО "Батьки за вакцинацію", - зазначив він.

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Так, за його словами, у двох селах Миргородської громади – Гаркушинцях та Петрівці – протягом 6 днів перебуватимуть волонтери, які просто на вулиці розповідатимуть про пункти щеплень, а також відвідуватимуть місцевих жителів, щоб акцентувати увагу на необхідності вакцинації.

"Ці волонтери – такі ж самі мешканці громад: листоноші, медичні сестри, яких знають та поважають", - підкреслив Синєгубов.

Він зазначив, що населення цих сіл – понад 2 тис. людей, половина з яких – люди старші за 60 років.

"Вони належать до групи ризику, тому вакцинація для них – життєва необхідність. Літніх людей спеціально підвозитимуть до пунктів для отримання доз вакцини. Також маломобільних осіб щеплюватимуть на дому", - написав голова області.

Він додав, що за результатами пілотного проекту Міністерство охорони здоров’я розгляне рішення про впровадження його в інших областях України.

Зазначимо, на сьогодні в Україні за останню добу 135 тис. 223 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 54 тис. 523 людини, повністю імунізовані - 80 тис. 700.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 млн 961 тис. 265 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 млн 884 тис. 904. Загалом проведено 10 млн 846 тис. 167 щеплень.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Автор: Інна Андаліцька