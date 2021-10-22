Центри вакцинацій вже працюють на 10 залізничних вокзалах.

На залізничних вокзалах станом на 17:00 22 жовтня вакциновано проти COVID-19 майже 2 тисячі осіб, повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

"Серед лідерів: Київ, де працюють два центри вакцинації на вокзалі — всього зроблено 254 вакцинацій, у Хмельницькому — 199 вакцинацій та Коростені — 158 вакцинацій", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, центри вакцинацій вже працюють на 10 залізничних вокзалах: Київ (2 пункти), Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Ніжин, Коростень, Рівне, Хмельницький та Ужгород. З 23 жовтня планується розгорнути пункт щеплення ще й на вокзалі в Івано-Франківську та Маріуполі.

Пункти вакцинації на вокзалах

Читайте такожКонвеєр для трупів: лікар розповів у деталях про "пекло" ковідних реанімацій в УкраїніЯк повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" з 21 жовтня відкриває на найбільших залізничних вокзалах України пункти вакцинації та експрес-тестування на COVID-19.

Пункти експрес-тестування працюють на 10 вокзалах: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Мукачево, Кривий Ріг, Вінниця та Полтава, а пункти безкоштовної вакцинації - на вокзалах у Києві, Львові, Харкові, Одесі та Дніпрі.

З 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із "жовтим", "помаранчевим" чи "червоним" рівнем епіднебезпеки дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів одного із документів, затверджених урядом.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Лариса Бекета