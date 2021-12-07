Голова Комітету Верховної Ради вважає, що наступна хвиля вже не буде такою інтенсивною.

Наступна хвиля захворюваності на COVID-19 розпочнеться вже скоро. Новий пік коронавірусу в Україні очікується наприкінці зими – на початку весни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький на брифінгу.

Він зазначив, що на сьогодні йде підготовка до наступної хвилі захворюваності.

"Ми вже маємо сьогодні в 16 областях України понад 40% дорослого населення вакцинованого двома дозами. Тому сподіваємось, що наступна хвиля, яка за всіма прогнозами розпочнеться в кінці зими - на початку весни, вже не буде такою критичною, як зараз", - наголосив Радуцький.

За його словами, чим більше вакцинованих, тим менше ускладнень під час хвороби на COVID-19. На думку Радуцького, нова хвиля вже не буде такою інтенсивною.

Читайте такожЧи введуть локдаун на новорічні свята: у МОЗ дали відповідьЯк повідомляв УНІАН, в Україні минулої доби зафіксовано 8 тис. 655 нових підтверджених випадків COVID-19. Захворіли 716 дітей та 200 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано 1 тис. 349 осіб, померли – 467, одужали – 22 тис. 878.

За весь час пандемії в Україні захворіли на COVID-19 3 млн 510 тис. 610 осіб, одужали – 3 млн 082 тис. 619, померли – 88 тис. 986.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Надя Пришляк