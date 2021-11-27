Від початку вакцинації від COVID-19 в Україні зроблено понад 24 млн щеплень.

Станом на ранок, 27 листопада, в Україні підтвердили 14 200 випадків інфікування коронавірусом. З них дітей – 1 296, медпрацівників – 212. Напередодні медики виявили 15 936 нових інфікувань.

Про це інформує МОЗ у Telegram.

За добу з ускладненнями від COVID-19 госпіталізували 3 305 хворих; 568 людей у п’ятницю, на жаль, померли; водночас 22 946 одужали.

За весь час пандемії в Україні коронавірус підтвердили у 3 414 540 людей, з них 2 899 967 одужали, а 84 717 померли.

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Від початку вакцинації від COVID-19 в Україні зроблено понад 24 млн щеплень.

За добу 26 листопада в Україні 279 776 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 81 459 людей, повністю імунізовані – 198 317 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 246 110 людей, з них отримали одну дозу – 13 246 108 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 808 676 людей.

Загалом проведено 24 054 784 щеплення.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавірус в Україні: прогнози

26 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що задоволений темпами вакцинації від коронавірусу в Україні, уточнивши, що в країні щодня щеплюють понад 300 тисяч осіб. При цьому він не виключає, що нова хвиля спалаху захворюваності на COVID-19 може бути навесні.

Своєю чергою, голова українського бюро ВООЗ, доктор Ярно Хабіхт пояснив: для того, щоб подолати пандемію і вийти з цієї ситуації, зараз дуже важливо виконати поставлену ціль - 40% повинні бути вакциновані до кінця року і 70% всього населення – до літа 2022 року.

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Автор: Віолетта Орлова