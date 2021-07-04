47-річний чоловік не мав хронічних захворювань.

Названо попередню причину смерті 47-річного мешканця Вінниці за кілька годин після вакцинації від коронавірусу препаратом Pfizer.

Як повідомили ввечері в суботу в Департаменті охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОДА, протягом години після щеплення чоловік почувався задовільно, а за 3,5 години в нього з’явилися скарги на нудоту, втрату свідомості. О 17:02 йому викликали екстрену медичну допомогу, яка о 17:10 прибула на місце та провела реанімаційні заходи. О 18:02 медики констатували смерть чоловіка.

"Випадок смерті зареєстровано як несприятливу подію після імунізації, оскільки смерть сталася протягом 30 днів після вакцинації проти COVID-19. Повідомляємо, що 2 липня мобільною бригадою було вакциновано 138 людей, НППІ на даний час не зареєстровано. У 5 інших осіб, які щепились з одного флакона з померлим – стан задовільний", - йдеться у повідомленні.

Випадок смерті розглядає Регіональна група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації профільного департаменту ОДА. Встановлено, що померлий не мав хронічних захворювань.

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"За попередніми результатами судово-медичної експертизи - причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність на тлі ішемічної хвороби серця. Ознак анафілаксії, шоку, тромбозу немає. Розслідування триває, очікуємо результати морфо-гістологічних досліджень", - розповіли в ОДА. І нагадали, що вакцинація проти COVID-19 не запобігає розвитку інших захворювань або смерті від інших причин.

Смерть після щеплення вакциною Pfizer: що відомо

У Вінницькій області 47-річний українець помер через чотири години після того, як зробив щеплення вакциною Pfizer. Це сталося в п'ятницю, 2 липня.

Голова Комісії біобезпеки при РНБО Сергій Комісаренко не вважає, що смерть щепленого вакциною Pfizer українця пов'язана з американським препаратом.

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Автор: Юрій Годован