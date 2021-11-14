У суботу найбільше хворих на COVID-19 знайшли на Дніпропетровщині.

Коронавірус COVID-19 в Україні у суботу, 13 листопада, знайшли у 14 490 осіб, зокрема, у 135 медпрацівників та 1 069 дітей.

За добу одужали 11 146 осіб, госпіталізовані 4 881 особа, а померли 403 інфікованих, йдеться у Telegram-каналі МОЗ України.

Найбільше хворих на COVID-19 знайшли у Дніпропетровській (1 630 осіб), Харківській (1 050) та Запорізькій областях (1 029), повідомив у Telegram канал МОЗу "Коронавірус_інфо".

Коронавірус в Україні – статистика станом на 14 листопада:

Усього захворіли 3 217 639 осіб;

Усього одужали 2 631 240 осіб;

Усього померли 76 705 осіб;

Загальна кількість зроблених ПЛР-тестів – 15 225 531.

Нагадаємо, 12 листопада коронавірус в Україні діагностували у 23 572 осіб, 11 числа – у 24 058, а 10-го – у 24 747.

Пандемія COVID-19 стартувала у березні 2020 року, у тому ж місяці в Україні запроваджено карантин.

Автор: Екатерина Присяжнюк