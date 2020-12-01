Керівництво лікарні може позбутися своїх посад.

Комісія Департаменту охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації підбила підсумки свого розслідування смерті двох пацієнтів з коронавірусом у лікарні Жовкви, які перебували на апараті штучної вентиляції легень.

Як повідомляє прес-служба ОДА, були відібрані пояснення у медичних працівників, які на момент події перебували у лікарні, та представників адміністрації.

"Комісія опрацювала надану інформацію та дійшла до висновку, що медичні працівники, які були на чергуванні, надали у повному обсязі усю необхідну медичну допомогу пацієнтам у момент відключення електроживлення. Водночас під час вимкнення енергії адміністрація лікарні не вчинила жодних дій для того, аби підключити хірургічний корпус, де знаходиться реанімація, до резервного живлення", - розповів директор департаменту охорони здоров'я Орест Чемерис.

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У зв'язку з цим власнику лікарні - районній раді - запропонують звільнити керівництво лікарні.

"Робота департаменту на цьому не завершиться. Департамент проведе клініко-експертну оцінку надання медичної допомоги померлим. За результатами такої оцінки зможемо зрозуміти, чи ці випадки смерті пов’язані із відключенням енергії", - наголосив голова комісії Андрій Голдун.

Трагедія у Жовківській лікарні на Львівщині

27 листопада в Жовківській ЦРЛ на Львівщині було відсутнє електропостачання з 17:50 до 19:10. У цей час в реанімаційному відділенні померли двоє місцевих жителів віком 61 і 66 років, підключені до апаратів ШВЛ. Попередня причина смерті – дихальна недостатність.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) та ч. 2 ст. 119 (вбивство через необережність) КК України.

29 листопада глава МОЗ Максим Степанов заявив, що через смерть пацієнтів у Жовківській ЦРЛ в усіх лікарнях України перевірять обладнання.

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Автор: Юрій Годован