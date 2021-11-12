За словами головного санітарного лікаря, існують дві умови послаблення карантину.

Послабити карантинні обмеження в Україні можуть після спаду захворюваності на COVID-19, що залежить від виконання громадянами рекомендацій Міністерства охорони здоров’я.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю Радіо НВ.

"Швидкість виходу кожної області з "червоної" зони залежить від кожного громадянина України: від рівня дотримання протиепідемічних вимог, від рівня вакцинації, від дуже багатьох інших чинників. За умови дотримання всіх вимог сподіваємося, що маємо шанси цей Новий рік провести не в "червоній" зоні", - зазначив Кузін.

Як повідомляв УНІАН, в Україні кампанія з вакцинації від COVID-19 розпочалася 24 лютого.

Читайте також"Єдиний вихід": у МОЗ сказали, як зменшити "коронавірусне" навантаження на медсистему11 листопада міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що вже понад 34% українців віком від 18 років отримали принаймні одну дозу антиковідної вакцини. Найкращі показники вакцинації людей старше 60 років в Києві (60%) та Львівській області - майже 51%

Найкраще в цій віковій групі, як уточнив міністр, щеплюються люди віком від 60 до 69 років - відсоток вакцинованих принаймні однією дозою становить 41%.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ - 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Леся Лещенко