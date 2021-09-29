МОЗ запропонувало впровадження обов'язкових щеплень від COVID-19 для працівників закладів освіти, працівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я щодо списку осіб, які підлягають обов'язковій вакцинації в Україні, станом на сьогодні перебуває на погодженні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на засіданні уряду.

"Розробили наказ про розширення переліку професій, яким обов'язково слід мати щеплення від COVID-19, як того вимагає українське законодавство. Наразі він перебуває на погодженні з іншими органами державної влади", - розповів Ляшко.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня уряд підтримав рішення щодо впровадження обов'язкової вакцинації від COVID-19 для працівників закладів освіти, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.

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МОЗ запропонувало започаткувати впровадження обов'язкових профілактичних щеплень проти COVID-19, зокрема для працівників закладів освіти, працівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.

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Автор: Леся Лещенко