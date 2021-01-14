Наприкінці листопада 2020 року Одеський припортовий завод отримав ліцензію на виробництво лікарських препаратів.

Другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні Одеський припортовий завод почав відвантаження медичного кисню власного виробництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляється на сайті підприємства.

«11-12 січня в АТ «ОПЗ» відбулося відвантаження перших 9-ти тонн кисню медичного рідкого. Продукт виробництва заводу надійшов за медичним призначенням», - заявили на підприємстві.

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Одеський припортовий завод: що відомо

Наприкінці листопада 2020 року Одеський припортовий завод отримав ліцензію на виробництво лікарських препаратів.

Одеський припортовий завод (м. Южний, Одеська обл.) - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.

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Автор: Лариса Козова