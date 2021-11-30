Дані, які вказують на ефективність наявних вакцин проти штаму "Омікрон", повинні стати доступними протягом двох тижнів.

Наявні вакцини будуть набагато менш ефективними в боротьбі з новим штамом коронавірусу "Омікрон", ніж із попередніми його варіантами.

Таке припущення висловив виконавчий директор компанії Moderna Стефан Бансель, пише Financial Times.

За його словами, фармацевтичним компаніям знадобляться місяці, перш ніж вони зможуть виробляти нові специфічні вакцини у великих масштабах.

На тлі швидкого поширення нового штаму в Південній Африці вчені припускають, що наявні вакцини, можливо, потрібно буде змінити в наступному році, зазначає Бансель.

"Я думаю, що немає такого світу, де [ефективність] була б на такому самому рівні... яку ми мали з [штамом] Дельта... Я думаю, що буде значне падіння. Я просто не знаю яким воно буде, тому що нам потрібно чекати даних. Але всі вчені, з якими я спілкувався вважають, що "це не буде добре"", - сказав Бансель.

Він відзначає стурбованість вчених тим, що 32 із 50 мутацій у новому штамі пов'язані з шиповидним білком, на якому зосереджені нинішні вакцини.

Керівник Moderna додав, що більшість експертів думали, що такий сильно мутований варіант коронавірусу не з’явиться ще рік-два.

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Бансель також зазначив, що дані, які вказують на ефективність наявних вакцин проти штаму "Омікрон" і чи викликає він важкий перебіг захворювання, повинні стати доступними протягом двох тижнів.

Новий штам коронавірусу: Омікрон

Як повідомляв УНІАН, вперше новий штам B. 1.1.529 виявлений в ПАР 24 листопада. Він відрізняється великою кількістю мутацій і, як вважається, може бути більш стійкий до вакцин, а також швидше поширюватися.

Всесвітня організація охорони здоров'я назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "Омікрон". В організації підкреслили, що новий штам має велику кількість мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння. "Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження цим варіантом у порівнянні з іншими, що викликають занепокоєння", - зазначили у ВООЗ.

Експерти вважають, що новий штам може бути вшестеро заразніший, ніж штам "Дельта".

Через новий штам деякі країни почали закривати кордони для мандрівників з інших держав, переважно африканських. Наприклад, Ізраїль закрив свої кордони для негромадян на два тижні з 28 листопада.

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Автор: Олександр Топчій