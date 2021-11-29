Йдеться про мандрівників, які прибувають із семи країн.

Міністерство охорони здоров’я працює над планом заходів для запобігання зараженню громадян України штамом коронавірусу "Омікрон". Зокрема, Кабмін вводить самоізоляцію при в’їзді в країну.

Відповідне рішення ухвалили на нараді в понеділок вранці, інформує "Урядовий портал".

Читайте такожШтам "Омікрон": у МОЗ розповіли, чи зафіксовано випадки в УкраїніЗокрема, Кабмін вирішив не пускати на територію України без проходження самоізоляції осіб, які перебували на території країн Південної Африки, де зафіксували новий штам коронавірусу.

На обов’язкову 14-денну самоізоляцію відправлять мандрівників, які провели понад 7 днів у:

Південно-Африканську Республіці,

Республіці Ботсвана,

Зімбабве,

Намібії,

Королівстві Лесото,

Королівстві Есватіні,

Республіці Мозамбік.

Штам коронавірусу "Омікрон" - що про нього відомо

Штам "Омікрон" має наукову назву B. 1.1.529. У спайк-білку штаму виявлено 32 нові мутації. Тяжкість захворювання, викликаного "Омікроном", поки не встановлена. Захворювання також може протікати безсимптомно.

Поки що штам зафіксований в ПАР і в Європі, і часто зустрічається у молодих людей. Наявні ПЛР-тести ефективно розпізнають "Омікрон". Є підстави припускати, що він може поширюватися швидше "Дельти", в тому числі серед вакцинованих.

Симптоми штаму "Омікрон"

Точні симптоми штаму "Омікрон" поки мало вивчені, але вже можна визначити основні ознаки:

сильна втома;

висока температура;

прискорене серцебиття;

ломота в тілі.

За твердженнями Міністерства охорони здоров'я ПАР, новий штам переноситься досить легко. При цьому для нього не характерні втрата смаку і запаху.

Нагадаємо, вперше новий штам коронавірусу B.1.1.529 виявлено в ПАР 24 листопада. Він відрізняється великою кількістю мутацій і, як вважається, може бути більш стійкий до вакцин, а також швидше поширюватися.

ВООЗ назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "Омікрон". В організації підкреслили, що новий штам має велику кількість мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння.

Експерти вважають, що новий штам може бути в шість разів заразнішим, ніж штам "Дельта".

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Автор: Марта Гичко