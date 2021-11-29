Наразі в Україні діє система моніторингу поширення нових штамів COVID-19.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, чи фіксували вже випадки нового штаму коронавірусу "Омікрон" в Україні, через який вже закрили кордони в Ізраїлі.

Про це очільник МОЗ розповів під час брифінгу щодо ситуації з поширенням COVID-19.

Читайте такожНовий штам коронавірусу "Омікрон" дістався Австралії"Поява нових небезпечних штамів – можливий наслідок нерівномірності розподілу та сумніви щодо вакцинації у світі. На сьогодні, штаму Омікрон не було виявлено на території України", - зазначив Ляшко.

Він також додав, що за тиждень кількість виявлених випадків захворюваності на COVID-19 в Україні зменшилася на 22%, госпіталізацій — на 12%, а показник середньодобової смертності зменшився на 14%.

Читайте такожУ ВООЗ закликають не закривати кордони через новий штам коронавірусу (відео)"З вересня 2021 року, країна вже має потужності для повногеномного секвенування, яке дозволяє повністю розшифрувати геном будь-якого патогена та дозволяє, у тому числі, здійснювати нагляд за усіма штамами коронавірусу, які циркулюють в країні", - зазначив міністр.

Нагадаємо, вперше новий штам коронавірусу B.1.1.529 виявлено в ПАР 24 листопада. Він відрізняється великою кількістю мутацій і, як вважається, може бути більш стійкий до вакцин, а також швидше поширюватися.

ВООЗ назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "Омікрон". В організації підкреслили, що новий штам має велику кількість мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння.

Експерти вважають, що новий штам може бути в шість разів заразнішим, ніж штам "Дельта".

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Автор: Екатерина Малюга