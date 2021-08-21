За кілька днів вакцину розвезуть до регіонів країни.

21 серпня Україна отримала від Німеччини 1,5 мільйона доз вакцини AstraZeneca проти COVID-19.

"Зустріли та перевірили вантаж разом із послом Німеччини в Україні пані Анкою Фельдгузен. Зараз вакцина перебуває на національному складі компанії "Фармасофт", яка забезпечує зберігання та логістику відповідно до вимог "холодового ланцюга". За кілька днів вакцину розвезуть до регіонів країни", - повідомив в суботу ввечері на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Посольство Німеччини в Україні зазначило, що Україна стала першою країною, яка отримала від ФРН вакцини на двосторонній основі.

"Ми продовжуємо нашу спільну боротьбу проти COVID19: напередодні візиту Федерального канцлера Ангели Меркель до Києва Анка Фельдгузен передали сьогодні Міністерству охорони здоров'я 1,5 мільйона доз вакцини AstraZeneca. Україна є першою країною, яка отримала від Німеччини вакцини на двосторонній основі", - йдеться в повідомленні на сторінці посольства у Twitter.

Окрім того, в посольстві нагадали, що від початку пандемії "Німеччина солідарно стоїть пліч-о-пліч з Україною" й надала їй апарати штучної вентиляції легень, маски та медичне обладнання загальною вартістю 76 мільйонів євро.

З початку пандемії Німеччина солідарно стоїть пліч-о-пліч з Україною й надала їй апарати штучної вентиляції легень, маски та медичне обладнання загальною вартістю 76 мільйонів євро. https://t.co/FT0iap8338pic.twitter.com/bawjkGNgIN — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) August 21, 2021

Канцлер Німеччини Ангела Меркель має відвідати Україну в неділю, 22 серпня.

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Автор: Катерина Комолова