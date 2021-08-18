Ангела Меркель отримає від Володимира Зеленського орден та обговорить реформи й виконання Мінських угод.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель прибуде до України з візитом у неділю, 22 серпня і зустрінеться із Зеленським і Шмигалем.

Про це йдеться в повідомленні уряду Німеччини.

Спершу Меркель покладе квіти до Меморіалу Вічної Слави на могилі Невідомого солдата в Києві.

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Після цього президент Володимир Зеленський вручить німецькому канцлеру "Орден Свободи". Це найвищий орден заслуг в Україні, яким можуть бути нагороджені іноземні громадяни.

Також у ході зустрічі Зеленський і Меркель обговорять питання двосторонньої, в тому числі економічної політики, хід реформ в Україні та виконання Мінських угод.

За підсумками зустрічі лідерів Німеччини та України планується спільна прес-конференція.

Також Меркель проведе зустріч із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Візит Меркель в Україну

22 серпня Ангела Меркель відвідає Київ з офіційним візитом і зустрінеться з Володимиром Зеленським. В Офісі президента немає сумнівів, що зустріч лідерів держав буде "вельми змістовною".

Пізніше з'ясувалося, що 20 серпня канцлер ФРН Ангела Меркель прибуде до Москви і поспілкується з Володимиром Путіним. Меркель востаннє відвідувала РФ у січні минулого року.

Раніше Володимир Зеленський і Ангела Меркель зустрічалися в столиці Німеччини Берліні 12 липня і обговорювали газопровід "Північний потік-2". Український лідер назвав його загрозою для безпеки нашої держави.

Автор: Олександр Топчій