Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевняє, що цього року усіх пацієнтів, які потребують пересадки нирки, оперуватимуть в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Степанов сказав під час брифінгу.
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"У 2021 році ми плануємо усіх пацієнтів, які потребують пересадки нирки, оперувати безпосередньо в Україні і не відправляти для операції за кордон", - сказав Степанов.
Як повідомляв УНІАН, за даними МОЗ, у 2021 році видатки на трансплантацію органів та тканин збільшено до 502 млн грн.
Цьогоріч в МОЗ також прогнозують збільшення кількості трансплантацій в Україні вдвічі - буде зроблено не менше ніж 250 пересадок життєво важливих органів.
Крім того, планується створення пакета медичних послуг із посттрансплантаційного супроводу в межах програми медичних гарантій та забезпечення оплати послуг Національною службою здоров’я України.
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