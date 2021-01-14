У 2021 році видатки на трансплантацію органів та тканин збільшено до 502 млн грн.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевняє, що цього року усіх пацієнтів, які потребують пересадки нирки, оперуватимуть в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Степанов сказав під час брифінгу.

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"У 2021 році ми плануємо усіх пацієнтів, які потребують пересадки нирки, оперувати безпосередньо в Україні і не відправляти для операції за кордон", - сказав Степанов.

Як повідомляв УНІАН, за даними МОЗ, у 2021 році видатки на трансплантацію органів та тканин збільшено до 502 млн грн.

Цьогоріч в МОЗ також прогнозують збільшення кількості трансплантацій в Україні вдвічі - буде зроблено не менше ніж 250 пересадок життєво важливих органів.

Крім того, планується створення пакета медичних послуг із посттрансплантаційного супроводу в межах програми медичних гарантій та забезпечення оплати послуг Національною службою здоров’я України.

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Автор: Леся Лещенко