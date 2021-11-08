Дитина з вродженою вадою серця, яка перебувала у Дубенській міській лікарні, потребувала негайного дообстеження та оперативного втручання.

Сьогодні, 8 листопада, з міста Дубно медики Львівського Обласного Центру ЕМД та МК гелікоптером МВС України перевезли до Львова маленьку пацієнтку.

Про це повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги.

6-річна пацієнтка з вродженою вадою серця, яка перебувала у Дубенській міській лікарні, потребувала негайного дообстеження та оперативного втручання. Адміністрація Рівненського Обласного Центру ЕМД та МК брала участь в організації аеромедичної евакуації маленької пацієнтки.

Тож працівники Дубенської міської лікарні спільно з колегами із Львівщини, оперативно транспортували дитину до медичного закладу сусідньої області.

Нагадаємо, у жовтні вперше зі Львова до Києва поліцейським гелікоптером Н145 доправили 9-місячну дівчинку з вродженою вадою серця для термінової консультації столичних лікарів.

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Автор: Вікторія Гордієнко