Сьогодні, 8 листопада, з міста Дубно медики Львівського Обласного Центру ЕМД та МК гелікоптером МВС України перевезли до Львова маленьку пацієнтку.
Про це повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги.
6-річна пацієнтка з вродженою вадою серця, яка перебувала у Дубенській міській лікарні, потребувала негайного дообстеження та оперативного втручання. Адміністрація Рівненського Обласного Центру ЕМД та МК брала участь в організації аеромедичної евакуації маленької пацієнтки.
Тож працівники Дубенської міської лікарні спільно з колегами із Львівщини, оперативно транспортували дитину до медичного закладу сусідньої області.
Нагадаємо, у жовтні вперше зі Львова до Києва поліцейським гелікоптером Н145 доправили 9-місячну дівчинку з вродженою вадою серця для термінової консультації столичних лікарів.