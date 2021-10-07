Наразі дівчинка з вродженою вадою серця проходить термінове обстеження.

Сьогодні зі Львова до Києва поліцейським гелікоптером Н145 доправили 9-місячну дівчинку з вродженою вадою серця для термінової консультації столичних лікарів.

Про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

"Об 11 годині ранку гелікоптер з 9-місячною дівчинкою сів на одному із столичних стадіонів, найближчому до Центру дитячої кардіології і кардіохірургії. Вже звідти машина "швидкої" довезла пацієнтку до лікувального закладу. Наразі вона проходить обстеження", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що дитину доправили до лікарні завдяки спільному проекту аеромедичної евакуації Міністерства внутрішніх справ та Міністерства охорони здоров’я.

Раніше повідомлялося, що поліцейські разом з лікарями гелікоптером доправили 3-місячне немовля до Львівської дитячої лікарні.

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Автор: Наталія Хаджі