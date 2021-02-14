Спалах гепатиту зафіксували у місті Роздільна.

В Одеській області на вірусний гепатит А захворіли 16 осіб, які мешкають у приватному будинку.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС України.

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«13 лютого у м. Роздільна в приватному житловому будинку підтверджено захворювання на вірусний гепатит А у 16 осіб, з них 15 дітей (1 дитина усиновлена, 14 дітей взяті під опіку)», - йдеться у повідомленні.

В осередку захворювання здійснюють санітарно-гігієнічні та протиепідемічні заходи.

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Автор: Світлана Закелова