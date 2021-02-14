На Одещині - спалах гепатиту / УНІАН
В Одеській області на вірусний гепатит А захворіли 16 осіб, які мешкають у приватному будинку.
Про це повідомили у прес-службі ДСНС України.
Читайте такожВсесвітній день боротьби проти раку: що слід знати про хворобу
«13 лютого у м. Роздільна в приватному житловому будинку підтверджено захворювання на вірусний гепатит А у 16 осіб, з них 15 дітей (1 дитина усиновлена, 14 дітей взяті під опіку)», - йдеться у повідомленні.
В осередку захворювання здійснюють санітарно-гігієнічні та протиепідемічні заходи.
Більше новин на тему
- "Припиніть психувати": лікар Комаровський розповів, як лікувати вірусні інфекції (відео)
- Календар щеплень на 2021 рік в Україні - графік від МОЗ
- У 2020 році українці стали помітно менше хворіти на інфекційні хвороби – ЦГЗ (інфографіка)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram