До кінця року в лікарні України надійдуть закуплені ліки для пацієнтів з низкою рідкісних захворювань.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова.
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Вона зазначила, що в Україну прибули ліки, закуплені за кошти, передбачені в бюджеті 2020 року, для орфанних пацієнтів - з хворобою Гоше, Помпе, Фабрі та мукополісахаридозу.
За словами Шаталової, йдеться про дуже очікувані препарати на суму майже в 65 млн грн, які придбані в рамках програми централізованих закупівель за напрямком - орфанні метаболічні захворювання.
«Поставка до лікарень без зволікань відбудеться вже до кінця цього року», - запевнила вона.
Заступниця міністра повідомила, що наступна поставка таких ліків на 200 млн грн за орфанними категоріями планується вже на середину січня.
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