Наступна поставка на 200 млн грн за орфанними категоріями планується вже на середину січня.

До кінця року в лікарні України надійдуть закуплені ліки для пацієнтів з низкою рідкісних захворювань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова.

Читайте такожЛікар пояснив, чи можна вилікувати коронавірус вітамінами

Вона зазначила, що в Україну прибули ліки, закуплені за кошти, передбачені в бюджеті 2020 року, для орфанних пацієнтів - з хворобою Гоше, Помпе, Фабрі та мукополісахаридозу.

За словами Шаталової, йдеться про дуже очікувані препарати на суму майже в 65 млн грн, які придбані в рамках програми централізованих закупівель за напрямком - орфанні метаболічні захворювання.

«Поставка до лікарень без зволікань відбудеться вже до кінця цього року», - запевнила вона.

Заступниця міністра повідомила, що наступна поставка таких ліків на 200 млн грн за орфанними категоріями планується вже на середину січня.

Інші новини на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк