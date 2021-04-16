Сьогодні в медзакладах міста лікуються понад 4 тис. хворих на коронавірусну хворобу, понад 3 тис. пацієнтів - у тяжкому стані.

У Києві на сьогодні не спостерігається суттєвого зменшення кількості госпіталізованих пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Київський міський голова Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

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"Як бачимо, кількість госпіталізованих пацієнтів суттєво не зменшується, відповідно, і навантаження на медичну систему столиці також. Сьогодні в лікарнях міста - 4 тис. 079 хворих на COVID-19. 3 тис. 020 пацієнтів - у тяжкому стані. Кисневу підтримку отримують 3 тис. 577 людей. Під апаратами ШВЛ – 55 хворих", - сказав Кличко.

Він закцентував на наслідках для здоров'я людини від перенесеної коронавірусної хвороби.

"Хотів би зазначити, що багатьом із тих, хто подолав коронавірус, доводиться потім лікувати і наслідки хвороби. За спостереженнями лікарів, після COVID-19 у пацієнтів трапляються післяінфекційні ускладнення. Найбільш поширені з них - ураження судинних систем органів людини. Зокрема, серцево-судинної – може розвиватися серцева недостатність, інфаркти та інсульти. А через вплив на ендокринну систему у хворих погіршується робота щитоподібної та підшлункової залоз. Звідси - тахікардія, набряки, слабкість, у деяких людей - випадіння волосся", - сказав Кличко.

Також, за словами мера Києва, може розвиватися або ускладнюватися перебіг цукрового діабету, знижуватися слух.

"Страждає і дихальна система - легені. А через ураження судин нирок у пацієнтів розвивається ниркова недостатність. Відновлення організму після коронавірусу відбувається не так швидко і не так просто. Особливо зараз, коли ускладнився перебіг хвороби, а вірус став більш агресивним", - зазначив Кличко.

Він закликав громадян берегтися від зараження, адже ніхто не знає, як відреагує організм на коронавірус і якими можуть бути ускладнення від COVID-19.

Коронавірус у Києві: що відомо

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Автор: Інна Андаліцька