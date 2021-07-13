9-річний хлопчик перебуває у реанімації, до Києва його доставили гелікоптером Системи авіаційної безпеки МВС.

Лікарі "Охматдиту" розповіли про стан хлопчика, якого 12 липня було поранено на Житомирщині. Дитина отримала тяжкі вогнепальні поранення. До Києва 9-річного школяра доставили у медикаментозному сні, під апаратом штучної вентиляції легень.

Як повідомляється в сюжеті ТСН, дитина вже в "Охматдиті", нині хлопчик проходить обстеження і лише після них стане відомо, який подальший план лікування оберуть медики. Дитина перенесла дорогу добре, про це розповіли лікарі, які її супроводжували.

Спеціалісти "Охматдиту" кажуть, що мають не лише врятувати життя хлопчика, а й зменшити, наскільки це можливо, шкоду для здоров'я дитини, враховуючи ті ушкодження, які вже є.

"Серйозні ушкодження хребта, які необхідно дообстежити, щоб наші нейрохірурги подивились, чи є там якісь ушкодження спинного мозку. В залежності від результатів дообстеження розробимо план лікування, тому що випадок складний, нестандартний", - повідомив лікар "Охматдиту".

Також стало відомо, що хлопчик наразі перебуває у реанімації, він має комплексне ураження органів, але більших подробиць лікарі дати не можуть. Батьки не дозволили клініці давати ЗМІ детальні коментарі. З хлопчиком нині перебуває його батько.

Читайте такожУ Харківській області під час сварки в кафе одну людину підстрелили, а другу порізалиДля перельоту хлопчика ввели в медикаментозний сон, він перебуває на апараті штучної вентиляції легень. Його змогли транспортувати до Києва лише коли медики переконались, що він таку дорогу витримає. У столиці його вже чекала швидка.

Гелікоптер із пораненим хлопчиком на борту приземлився у Києві на спортивному стадіоні неподалік лікарні, цей гвинтокрил повністю пристосований до транспортування тяжких пацієнтів, додається у сюжеті ТСН.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що військовослужбовець, який ймовірно став винуватцем вогнепального поранення 9-річного хлопчика у Новоград-Волинському, на момент трагедії був п'яним. Зараз він утримується в СІЗО.

Також Вас можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Поліна Кузенко