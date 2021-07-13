Підозрюваний затриманий поліцією і утримується в слідчому ізоляторі.

Військовослужбовець, який ймовірно став винуватцем вогнепального поранення 9-річного хлопчика у Новоград-Волинському, зараз утримується в СІЗО. В момент трагедії він був п'яний.

Про це у Facebook розповів заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

За його словами, наскрізне поранення спини дитина отримала прямо у себе вдома.

"З великою ймовірністю винуватцем цієї трагедії став знайомий батька дитини, військовослужбовець, який напередодні приїхав в гості і в стані алкогольного сп'яніння з табельної зброї вистрілив у дитину.

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Зараз він затриманий поліцією і утримується в слідчому ізоляторі. Йому інкримінується нанесення хлопчикові тяжких тілесних ушкоджень", - написав Геращенко.

Як розповів заступник міністра, наразі стан дитини вкрай важкий. У неї підозрюють компресійний перелом хребта, тому хлопчика терміново доставили в столичну лікарню " Охматдит" вертольотом ДСНС.

Як повідомляв УНІАН, на Житомирщині вже затримали військового з цілим арсеналом зброї, якого поліція вважає причетним до поранення хлопчика. За попередньою інформацією, дитина постраждала внаслідок необережного поводження зі зброєю.

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Автор: Дмитро Захаров