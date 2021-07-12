У місті Новограді-Волинський 9-річний хлопчик отримав вогнепальне поранення.
Як повідомляє Відділ комунікації поліції Житомирської області, до лікарні райцентру було доставлено 9-річного хлопчика з попереднім діагнозом «наскрізне вогнепальне поранення спини».
Повідомлення про подію надійшло до поліції о 14:30 від медиків.
Пораненого хлопчика у тяжкому стані відразу госпіталізували до реанімаційного відділення, де медики надають необхідну допомогу.
У лікарню негайно виїхали поліцейські слідчо-оперативної групи Новоград-Волинського районного відділу.
За попередньо отриманою інформацією, подія нібито відбувалась на березі місцевої річки. Однак у ході встановлення обставин ці відомості не підтвердились.
Відтак поліцейські провели низку інших слідчо-розшукових заходів та у результаті невідкладного обшуку за місцем проживання пораненого хлопчика виявили докази того, що дитина була поранена у будинку. З місця події вилучено кулю калібром 9 мм та інші речові докази.
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Також встановлено, що до завдання дитині вогнепального поранення причетний житель Києва, військовослужбовець, знайомий батька, який приїхав напередодні.
Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
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