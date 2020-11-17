86,9% респондентів вживають понаднормову дозу солі, а 66,4% - менше за рекомендовану порцію фруктів та овочів.

Українці надмірно споживають сіль та вживають замало фруктів та овочів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать представлені під час онлайн-презентації результати дослідження STEPS щодо поширеності факторів ризику неінфекційних захворювань в Україні.

За даними опитування, українці споживають меншу за необхідну щоденну норму фруктів та овочів.

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Так, при необхідності у споживанні п’яти порцій фруктів та овочів в середньому опитані вживають 4,2 порції (3,8 порцій - чоловіки та 4,5 порцій - жінки), а менш ніж п'ять порцій у типовий день вживають 66,4% респондентів.

Споживання солі

Крім того, як свідчать результати дослідження, поширеною проблемою серед населення України є надмірне споживання солі. Опитані споживають за добу в середньому близько 12,6 г солі, хоча рекомендоване вживання не більше 5 г.

Згідно з проведеними аналізами, більше ніж 5 г солі на добу вживають 86,9% українців.

Також 66,7% респондентів повідомили, що завжди або часто додають сіль під час приготування їжі, 26,9% - завжди або часто вживають продукти, що піддаються технологічній обробці з високим вмістом солі, 44,9% - завжди або часто додають сіль або солоний соус до їжі.

Водночас 51,5% українців вважають, що вживання великої кількості солі може спричинити проблеми зі здоров’ям.

Як проводилося опитування

Дослідження проводилося Всесвітньою організацією з охорони здоров’я, Міністерством охорони здоров’я України, Центром громадського здоров’я МОЗ України, Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка за підтримки Світового банку.

Перший етап дослідження відбувся у 2019 році. Тоді опитали 7 тис. 700 респондентів віком від 18 до 69 років на всій території України, окрім окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим. Метод дослідження - інтерв’ю віч-на-віч за місцем проживання респондента, а також антропометричні та біохімічні вимірювання, зокрема, аналізи сечі та крові та вимірювання ваги, зросту та ін. Другий етап дослідження тривав протягом 2020 року та полягав в аналізі отриманих даних.

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Автор: Антоніна Доломанжи