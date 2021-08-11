Освітній омбудсмен вважає, що відмовляти в роботі невакцинованим вчителям - незаконно.

Керівник закладу освіти не має права обмежувати доступ учителя до роботи в школі, якщо той не вакцинувався проти COVID-19, це заборонено законом.

Про це повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов на своїй сторінці у Facebook.

"Як громадянин я підтримую вакцинацію і вважаю, що вакцинуватися повинні не тільки якомога більше педагогів, а й усіх громадян в цілому. Вакцинований працівник навчального закладу не тільки сам набагато менше ризикує та істотно краще захищений від тяжкого перебігу хвороби, а й захищає інших працівників і учнів", - написав Горбачов.

Він нагадав, що з початком навчального року в разі потрапляння регіону в "жовту", "помаранчеву" або "червону" зону офлайн продовжать працювати лише ті школи, у яких 80% працівників вакцинувалися проти коронавірусу. Інакше школи перейдуть на дистанційне чи змішане навчання.

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Омбудсмен наголошує, що підтримує вакцинацію та закликає всіх учителів робити щеплення. Але додає, що відповідно до закону вакцинація наразі є добровільною. Тому керівник закладу освіти не має права обмежувати доступ учителя до роботи в школі, якщо він не отримав щеплення.

"Саме тому як посадова особа я діятиму в межах чинного законодавства та захищатиму права педагогічних працівників, якщо директори не допускатимуть їх до роботи", — наголошує Горбачов.

Також він засудив антивакцинаторів, зокрема й серед педагогів, які відмовляються щеплюватися через антинаукову позицію.

Нагадаємо, як писав УНІАН, міністр освіти і науки Сергій Шкарлет 10 серпня повідомив, що в середньому по всій Україні вакцинували до 35% освітян. Кількість вакцинованих різна залежно від регіону. Так, станом на 15 липня у Волинській області щеплення зробили приблизно 10% освітян, а в Київській — 90%, у Житомирській та Львівській — 50-60%, зазначив Шкарлет.

Разом з тим, із 1 вересня школи будуть працювати у звичному форматі — без змішаного чи дистанційного форматів навчання. Але якщо регіон потрапить у "жовту", "помаранчеву" або "червону" зону, то зважатимуть на рівень вакцинації вчителів.

Карантин в Україні: що відомо

Наразі в Україні діє адаптивний карантин до 31 серпня: регіони поділяють на "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону" зони, де карантинні обмеження залежать від епідемічної ситуації. На сьогодні всі регіони "зелені", хоча деякі з них не відповідають показникам цієї зони.

МОЗ рекомендуватиме продовжити його ще на два місяці. Крім того, з 5 серпня в Україні запрацювали оновлені правила в'їзду: повертається ПЛР-тестування для невакцинованих українців та іноземців.

Автор: Вікторія Гордієнко