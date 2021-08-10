Дистанційний чи змішаний формат можливий, якщо буде "жовтий", "помаранчевий" чи "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

На початку навчального року, з вересня, школи розпочнуть освітній процес у повноформатному режимі.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

За його словами, дистанційний чи змішаний формат можливий, якщо буде "жовтий", "помаранчевий" чи "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

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"З міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком ми передбачали три сценарії початку навчального року. Коли буде тільки "зелений" режим у всій країні, то це звичайне повноформатне навчання без жодних змін в освітньому процесі", - заявив міністр.

Відповідно до вимог Міністерства охорони здоров'я, для роботи шкіл у звичайному форматі, де встановлений "жовтий", "помаранчевий", "червоний" рівень епідемічної небезпеки, необхідно, аби 80% освітян були вакциновані від COVID-19. У такому випадку школа може працювати навіть під час локдауну. Утім, змушувати робити щеплення нікого не будуть, наголосив Шкарлет.

Навчання в Україні: чи буде карантин

Автор: Леся Лещенко