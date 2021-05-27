Експерт зазначив, що, попри розмови про пом'якшення карантину, обмеження скасовувати не будуть.

В Україні в літній період очікується зниження захворюваності на COVID-19 аж до осені.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив імунолог, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики при МОЗ Федір Лапій.

"Влітку, швидше за все, буде ситуація така ж, як і минулого року, коли кількість хворих буде зменшуватися, кількість важких хворих і кількість госпіталізованих також буде зменшуватися. Ми будемо мати перерву до осені", - вважає Лапій.

Експерт зазначив, що, попри розмови про пом'якшення карантину, обмеження скасовувати не будуть.

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"Мова не йде про ті всі правила, про які вже понад рік говорять, а саме тримати дистанцію, користуватися медичною маскою і чисті руки. Ці правила ніхто не скасовував. Так само як і ніхто не скасовував правила про кількість людей, які можуть перебувати в загальних зонах - в кафе, ресторанах", - повідомив він.

Також Лапій додав, що в Україні поліпшується ситуація з вакцинацією від COVID-19.

"Спостерігаються тенденції до поліпшення цієї ситуації з наявністю вакцин. Вже ми отримали через закупівлі вакцини від Pfizer, Coronavac, очікуємо вакцини від AstraZeneca. Це дозволить нам збільшити кількість вакцинованих, доступність вакцин для населення", - заявив експерт.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

24 лютого в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом Covishield, який виробляють в Індії за ліцензією британських розробників - Оксфордського університету і AstraZeneca. Згодом в Україну завезли ще ряд вакцин.

В першу хвилю вакцинації потрапили медики та лікарі, залучені у боротьбі з пандемією COVID-19 та військовослужбовці операції Об'єднаних сил на Донбасі. Після медиків вакцинувати від коронавірусу в Україні почали літніх людей.

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Автор: Денис Прядко