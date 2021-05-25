Інфекціоніст розповіла про більшу ефективність природного імунітету, ніж штучного.

Від коронавірусу варто захистити вакциною тих, хто ще ним не перехворів, вважає головний спеціаліст МОЗ з епідеміології, доктор медичних наук, епідеміолог Наталія Виноград.

Про це вона сказала в інтерв'ю сайту "Апостроф".

"Кажуть, що треба вакцинувати й тих, хто перехворів... Я прихильниця доказової медицини, це ж нова інфекція, нова вакцина, ми не маємо доказової бази про те, чи треба вакцинувати чи ні", - сказала вона.

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На її думку, краще захистити тих, хто не хворів, і додати їх до категорії захищених. За її словами, імунітет від коронавірусу, як і від іншої інфекції, тримається більше ніж рік. Що стосується природного імунітету, то він, каже Виноград, завжди набагато ефективніше штучного. Саме тому люди краще захищені після хвороби.

Вона також наголосила, що вакцина від коронавірусу захищає від одного штаму захворювання. Чи захищатиме вона від інших мутацій - невідомо. А коли виробляється комплексний імунітет, тоді весь організм перебудовується на захист від інфекції. Тому постінфекційний імунітет набагато ефективніше після будь-яких захворювань, додає інфекціоніст.

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Автор: Юрій Годован