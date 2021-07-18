Сьогодні, 18 липня, Україна отримала 2 млн доз вакцини Moderna.

Після повного курсу щеплення вакциною Moderna можна буде отримати міжнародний сертифікат про вакцинацію.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Читайте такожДо кінця липня в Україну заплановано поставку понад 8 мільйонів доз вакцин від COVID-19 - Шмигаль"Розроблена американською компанією Moderna мРНК-вакцина схвалена ВООЗ для екстреного застосування. Це значить, що після повного курсу щеплення нею також можна буде отримати міжнародний сертифікат про проведення вакцинації. Повний курс щеплення передбачає введення двох доз вакцини з інтервалом у 28 днів", - написав він.

Ляшко додав, що розвезення вакцини Moderna в регіони розпочнеться вже сьогодні. "До середи вакцина буде в кожній області", - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 липня, Україна отримала 2 млн доз вакцини Moderna. Препарат надано урядом США через глобальну ініціативу COVAX. Вакцина з цієї поставки призначена для організованих колективів та професійних груп із попередніх етапів вакцинації.

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Автор: Світлана Закелова